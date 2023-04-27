В Анапе приведут порядок памятник конструктору гидросамолетов Андрею Корытину

Памятник почетному гражданину Анапы, инженеру, который разрабатывал новые самолеты гидроавиации, Андрею Корытину находится в сквере Гудовича.

Памятник нуждался в обновлении. Работы по благоустройству стартовали в апреле. На памятнике обновят фасадную часть стелы, барельефа, модели гидросамолета и информационных табличек.

Андрей Корытин на пенсии работал председателем исторической секции Анапского отдела общественной охраны памятников истории и культуры. Он следил за археологическими находками, контролировал раскопки и строительные работы на курорте. При нем на курорте открыли археологический музей-заповедник «Горгиппия», сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

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