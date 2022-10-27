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В Анапе приняли нормативы градостроительного проектирования

Общество
27.10.2022 17:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prinyali-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya
В Анапе приняли нормативы градостроительного проектирования
Фото пресс-службы администрации Анапы

Местные градостроительные нормативы в курорте утвердили 27 октября на очередной сессии Совета Анапы.

В городе-курорте по поручению губернатора Кубани Вениамина продолжают масштабную работу по упорядочиванию градостроительной документации. Теперь в Анапе приняли новые нормативы проектирования, разработанные НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. В подготовке проекта участвовали и специалисты краевого департамента по архитектуре и градостроительству и Союза архитекторов Анапы.

«Была проведена объемная работа, которая потребовала скрупулезного и ответственного подхода, и я благодарен всем, кто внес вклад в создание этого документа», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

По его словам, следующим этапом этого проекта станет согласование проектов планировки территорий, в том числе Пионерского проспекта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Краснодаре в июне приняли новые нормы градостроительного проектирования.

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