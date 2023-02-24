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В Анапе построят школу с двумя бассейнами и тремя спортзалами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-postroyat-shkolu-s-dvumya-bassejnami-i-tremya-sportzalami
В Анапе построят школу с двумя бассейнами и тремя спортзалами
Фото пресс-службы администрации Анапы

Школу построят на улице Ленина, 191. Проект новой школы находится в стадии готовности.

По данным местных властей, уже разработаны все технические решения, идет согласование технических условий. В школе будет просторный актовый зал на 600 мест, три спортзала, два бассейна и большая столовая. По уровню инфраструктуры эта школа станет первой в Анапе.

В учебном учреждении установят камеры видеонаблюдения, их заведут в аппаратно-программный комплекс «Купол». Цветовое решение фасада будущей школы планируют вынести на обсуждение градостроительного совета и общественности города-курорта, сообщает пресс-служба Анапы.

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