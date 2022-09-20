В Анапе парень с болезнью «хрустального человека» получил сертификат для занятия дайвингом

Видео канала «Кубань 24»

В анапском дайвинг-клубе Альберт Гутов из Краснодара получил сертификат «первого уровня погружения». У парня хрупкие кости и болезнь «хрустального человека». Однако он давно мечтал заниматься подводным плаванием.

Его мечта сбылась. Все благодаря инструкторам анапского дайвинг-клуба. Теперь там приглашают на занятия и других людей с тяжелыми заболеваниями, ведь такое подводное погружение не только укрепляет мышцы, но и дарит психологическую разгрузку.

«Для меня это ощущение свободы. Потому что здесь я не могу двигаться, как под водой. Мы прошли курс, сертификат получен. Мы с девушкой занимались. А дальше цель — пойти на все объекты, которые находятся недалеко от берега», — сказал дайвер Альберт Гутов.

Теперь Альберт Гутов мечтает устраивать дайвинг-путешествия и исследовать морские глубины не только Черного моря, но и, например, Красного. Конечно, в компании со своей девушкой, которая теперь тоже дайвер.