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В Анапе открылся новый пятизвездочный отель «Город Mира»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-otkrylsya-novyj-pyatizvezdochnyj-otel-gorod-mira
В Анапе открылся новый пятизвездочный отель «Город Mира»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемония открытия состоялась 20 мая. Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Александр Руппель отметил, что это большое событие не только для Анапы и Краснодарского края, но и для туристов со всей России.

«Это уже 48-й пятизвездочный отель в регионе и первый отель, который построен с применением мер государственной поддержки. Это говорит о серьезной коллаборации бизнеса и государства», — сказал вице-губернатор.

Отель построили всего за год. «Город Mира» работает по системе «Ультра все включено». Он располагает 1 тыс. номером в четырех корпусах. Три из них будут сезонными, один — круглогодичным.

В отеле находятся рестораны шведской линии, бассейны, детская и спортплощадка на открытом воздухе, пляжная территория, спа-комплекс, тренажерный зал, массажные и процедурные кабинеты, салон красоты.

Планируются построить еще 3 пятизвездочных отелей. Их откроют в 2025-2027 годах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отель «Город Mira Resort & Spa Miracleon» был построен всего за год с нуля. Первых гостей начали принимать буквально пару недель назад. Большое торжественное открытие запланировано на 20 мая. К туристическому сезону 2023 года новый отель дал рабочие места для 3 тыс. человек. Одновременно могут гостить 3,5 тыс. отдыхающих в 948 уютных номерах — полноценных «студиях» или «многокомнатных квартирах».

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