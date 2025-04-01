В Анапе открыли обновленный за счет курортного сбора скейт-парк

Спортивная зона расположена в сквере Гудовича, ее торжественное открытие после ремонта состоялось 1 апреля.

Деревянное основание скейт-парка заменили на более долговечное бетонное покрытие. На площадке установили 8 новых модулей, дополнительные элементы для выполнения трюков. Скейт-парк обновил за счет средств курортного сбора.

На площадке смогут заниматься любители самокатов, скейтбордов и велосипедов. Во время открытия профессиональные спортсмены представил показательное выступления.

Также теперь здесь смогут тренироваться и новички под руководством наставников, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Читайте также: благодаря курортному сбору 150 территорий благоустроили на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.