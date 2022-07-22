В Анапе открыли новый лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии
В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Анапы Василий Швец и руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина.
«Вы шли к этому событию несколько лет, и знаменательно, что оно происходит в год 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы России», — сказала Потемкина.
В новом корпусе Центра гигиены и эпидемиологии разместили радиологическую и ПЦР лаборатории, аналитические кабинеты и лабораторию физических факторов. Учреждение оснастили современным оборудованием.
«Вовремя поставленный диагноз спасает жизни, и этот лабораторный корпус будет стоять на страже здоровья, комфорта и безопасности наших жителей и гостей», — отметил Швец.
Новый корпус Центра гигиены и эпидемиологии будет принимать не только анапчан, но и жителей Геленджика, Темрюка и других соседних населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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