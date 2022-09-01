В Анапе на торжественной линейке в одной из школ побывал Василий Швец
День знаний отметили и в Анапе. В одной из новых школ презентовали гимн города-курорта. Его написали и утвердили буквально на днях.
На торжественной линейке побывал и глава курорта. Василий Швец приехал в одну из новых школ города.
«Впервые за 30 лет мы с вами построили школу, новую, современную. Она отвечает всем самым современным требованиям образовательного процесса», — сказал Швец.
Сегодня сели за парты не только школьники, но и студенты. Анапский сельскохозяйственный техникум начал учебный год с инновационной образовательной программой. Называется она «Профессионалитет».
«Фактически произошел симбиоз предприятий и образовательной структуры. Мы вместе с ними проработали все учебные планы, проработали рабочие программы. Добавили все компетенции, которые сейчас и в будущем понадобятся выпускнику на предприятии», — сказал директор анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов.
Программа обучения позволит техникумам и колледжам выпускать высококвалифицированных специалистов в кратчайшие сроки.
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