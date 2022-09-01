Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе на торжественной линейке в одной из школ побывал Василий Швец

Общество
01.09.2022 16:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-torzhestvennoj-linejke-v-odnoj-iz-shkol-pobyval-vasilij-shvets
Видео канала «Кубань 24»

День знаний отметили и в Анапе. В одной из новых школ презентовали гимн города-курорта. Его написали и утвердили буквально на днях.

На торжественной линейке побывал и глава курорта. Василий Швец приехал в одну из новых школ города.

«Впервые за 30 лет мы с вами построили школу, новую, современную. Она отвечает всем самым современным требованиям образовательного процесса», — сказал Швец.

Сегодня сели за парты не только школьники, но и студенты. Анапский сельскохозяйственный техникум начал учебный год с инновационной образовательной программой. Называется она «Профессионалитет».

«Фактически произошел симбиоз предприятий и образовательной структуры. Мы вместе с ними проработали все учебные планы, проработали рабочие программы. Добавили все компетенции, которые сейчас и в будущем понадобятся выпускнику на предприятии», — сказал директор анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов.

Программа обучения позволит техникумам и колледжам выпускать высококвалифицированных специалистов в кратчайшие сроки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях