В Анапе на торжественной линейке в одной из школ побывал Василий Швец

Видео канала «Кубань 24»

День знаний отметили и в Анапе. В одной из новых школ презентовали гимн города-курорта. Его написали и утвердили буквально на днях.

На торжественной линейке побывал и глава курорта. Василий Швец приехал в одну из новых школ города.

«Впервые за 30 лет мы с вами построили школу, новую, современную. Она отвечает всем самым современным требованиям образовательного процесса», — сказал Швец.

Сегодня сели за парты не только школьники, но и студенты. Анапский сельскохозяйственный техникум начал учебный год с инновационной образовательной программой. Называется она «Профессионалитет».

«Фактически произошел симбиоз предприятий и образовательной структуры. Мы вместе с ними проработали все учебные планы, проработали рабочие программы. Добавили все компетенции, которые сейчас и в будущем понадобятся выпускнику на предприятии», — сказал директор анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов.

Программа обучения позволит техникумам и колледжам выпускать высококвалифицированных специалистов в кратчайшие сроки.