В Анапе мужчину посадили на 1,5 года за поджог пункта полиции

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Пожар в пункте полиции в станице Анапской произошел вечером 25 марта. В августе Анапский городской суд вынес приговор по делу о поджоге, во время которого пострадал полицейский.

По данным суда, мужчина решил поджечь пункт полиции в станице Анапской для того, чтобы уничтожить материалы процессуальной проверки и избежать привлечения к уголовной ответственности. В результате пострадал участковый уполномоченный полиции, он получил термический ожог глаз. Также огонь повредил здание пункта полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Анапский районный суд назначил подсудимому 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина пробрался в помещение пункта полиции, облил бензином коридор, поджег его и убежал. В этот момент в отделе находился полицейский. Он оперативно отреагировал на возгорание и смог самостоятельно потушить огонь.