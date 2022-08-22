В Анапе мужчина получил 5,5 лет колонии за избиение сожительницы до смерти
Происшествия
22.08.2022 21:25
Приговор вынес Анапский районный суд. Местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.
Суд установил, что мужчина поссорился со своей сожительницей и начал ее избивать. Он нанес ей многочисленные удары руками и ногами по телу. От полученных травм женщина скончалась.
Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.
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