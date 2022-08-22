Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе мужчина получил 5,5 лет колонии за избиение сожительницы до смерти

Происшествия
22.08.2022 21:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-muzhchina-poluchil-5-5-let-kolonii-za-izbienie-do-smerti-sozhitelnitsy
В Анапе мужчина получил 5,5 лет колонии за избиение сожительницы до смерти
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Анапский районный суд. Местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Суд установил, что мужчина поссорился со своей сожительницей и начал ее избивать. Он нанес ей многочисленные удары руками и ногами по телу. От полученных травм женщина скончалась.

Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

Читайте также: в Анапе 61-летний мужчина из-за выпивки до смерти избил сожительницу в декабре 2021 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
  6. КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Прямой эфир
Мы в соцсетях