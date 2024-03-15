В Анапе казаки на конях прибыли проголосовать на выборах президента России
Политика
15.03.2024 13:50
Представители казачества — традиционно в числе первых, кто исполнил свой гражданский долг.
Казаки Гостагаевского станичного общества 15 марта на конях и в парадной форме добрались до избирательного участка, расположенного в ДК.
Их, как и других избирателей, здесь встретили воспитанники детской школы искусств № 3 под звуки духового оркестра и барабанов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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