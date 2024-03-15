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В Анапе казаки на конях прибыли проголосовать на выборах президента России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-kazaki-na-konyah-pribyli-progolosovat-na-vyborah-prezidenta-rossii
В Анапе казаки на конях прибыли проголосовать на выборах президента России
Фото пресс-службы администрации Анапы

Представители казачества — традиционно в числе первых, кто исполнил свой гражданский долг.

Казаки Гостагаевского станичного общества 15 марта на конях и в парадной форме добрались до избирательного участка, расположенного в ДК.

Их, как и других избирателей, здесь встретили воспитанники детской школы искусств № 3 под звуки духового оркестра и барабанов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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