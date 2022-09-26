В Анапе до конца года примут новые правила благоустройства

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующую задачу 26 сентября поставил мэр курорта Василий Швец во время расширенной планерки, на которой представили правовой акт, призванный привести Анапу к единому архитектурному облику.

«Очень серьезный, важный для нашего города документ. Обсудим его совместно с представителями курортного бизнеса, потребсферы и показательно оформим одну или две улицы, чтобы был наглядный пример единого стиля», — сказал Швец.

Главный архитектор Анапы Карина Бронникова рассказала, что новые правила по благоустройству соответствуют современным тенденциям. В них содержится полный перечень объектов благоустройства, а также есть требования к набережной, выходам к морю и пляжам.

Главным нововведением новых правил благоустройства стал дизайн-код, устанавливающий единые правила к оформлению городской среды. Он регламентирует технические характеристики и габариты вывесок на фасадах зданий, а также регулирует размещение уличных элементов кафе, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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