В Анапе до конца года примут новые правила благоустройства
Соответствующую задачу 26 сентября поставил мэр курорта Василий Швец во время расширенной планерки, на которой представили правовой акт, призванный привести Анапу к единому архитектурному облику.
«Очень серьезный, важный для нашего города документ. Обсудим его совместно с представителями курортного бизнеса, потребсферы и показательно оформим одну или две улицы, чтобы был наглядный пример единого стиля», — сказал Швец.
Главный архитектор Анапы Карина Бронникова рассказала, что новые правила по благоустройству соответствуют современным тенденциям. В них содержится полный перечень объектов благоустройства, а также есть требования к набережной, выходам к морю и пляжам.
Главным нововведением новых правил благоустройства стал дизайн-код, устанавливающий единые правила к оформлению городской среды. Он регламентирует технические характеристики и габариты вывесок на фасадах зданий, а также регулирует размещение уличных элементов кафе, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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