В Анапе для тушения пожаров в труднодоступных местах используют снегоболотоход «Феникс»

Видео канала «Кубань 24»

Именно техника помогает пожарным выполнять задачи в местах, где к огню подобраться сложно. Вездеход под названием «Феникс» должен упростить работу спасателей.

Сейчас единственную в крае модель испытывают под Анапой, в поселке Суворово-Черкесском. Снегоболотоход родом из Кургана демонстрирует возможности проходимости. Способен преодолеть практически любое бездорожье, ходу не мешает даже погружение на полметра в воду.

Миссия «Феникса» — тушить пожары в труднодоступных местах, таких как лиманы и плавни. Его преимущество — забор воды на местности и ее попадание в очаг возгорания.

«В кабине «Феникса» просторно и удобно, здесь располагаются всевозможные рычаги для управления этой машиной, в этом отсеке располагается боевой расчет, а также за моей спиной пожарный модуль, в котором находится все необходимое оборудование для тушения пожаров», — рассказывает специальный корреспондент Анна Бакулина.

Специальный модуль и отличает эту машину от обычного болотохода. В отсеке размещена емкость объемом 200 л, а также две установки высокого давления: для тушения с катушкой на 60 м и мотопомпа для грязевой воды.

«Это специальное устройство — грязевая мотопомпа. Камешки или частицы могут быть до 3 мм размером, и в составе воды может быть до 5–10% процентов грязи. Спокойно подается, и насос не будет выходить из строя, и также стволы, которые непосредственного подают воду», — говорит начальник филиала пожарной части № 38 в поселке Суворове-Черкесском Константин Исупов.

С помощью новой техники справляться с огнем в лиманах намного проще. И ресурса для борьбы с ним хватает, и к нужному месту подобраться легче.

— Нигде не забуксует, нигде не утонет, ничего с ним не случится, и подъехать можно с любой точки, лишь бы воды было полметра.

«Теперь мы можем выезжать на дальние расстояния, тушить пожары, забирать воду тут же, если дается такая возможность, с водоема, с лимана, с речной местности. Ранцевая установка при тушении не дает такого объема воды», — отмечает начальник управления организации службы пожарных частей «Управления ПБ, ЧС и ГО» Краснодарского края Дмитрий Франк.

Проект «Феникс-пожарный» был разработан кубанскими спасателями совместно со специалистами Уральского института Государственной противопожарной службы. Средства на приобретение техники выделили из краевого бюджета. В планах оснастить такими машинами Приморско-Ахтарский, Темрюкский и Ейский районы