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В Анапе 30 июня запретили купаться в море из-за шторма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-30-iyunya-zapretili-kupatsya-v-more-iz-za-shtorma
В Анапе 30 июня запретили купаться в море из-за шторма
Фото t.me/anapaofficial

Об этом сообщили в мэрии города-курорта.

Купаться в море 30 июня запрещено в связи со штормом и донным течением Спасатели вывесили на пляжах красные флаги.

«Но можно гулять, смотреть, бегать босиком по песку, загорать, фотографироваться, строить замки, читать книги. Занятие на пляже Анапы всегда можно найти, поэтому с раннего утра здесь уже много людей», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города-курорта в Telegram.

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