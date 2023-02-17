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В Анапе 26 февраля пройдет экстремальный забег «Сила духа»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-26-fevralya-projdet-ekstremalnyj-zabeg-sila-duha
В Анапе 26 февраля пройдет экстремальный забег «Сила духа»

Открытый командный забег с препятствиями ко Дню защитника Отечества состоится на спортплощадке «Казак-Арена» около спуска к морю на улице 40 лет Победы.

По правилам, в забеге «Сила духа» будут состязаться команды из трех человек. В составе каждой команды обязательно должна быть как минимум одна девушка. Участникам предстоит пробежать более 2 км и преодолеть «Спринт-полосу», в которой будут упражнения по рукоходу, переносу медбола, перекидыванию покрышки и буксировке.

Команды разделят на возрастные категории: до 14, до 17 и от 18 лет. Участники получат призы и медали, а победители памятные кубки.

Принять участие в экстремальном забеге «Сила духа» могут все желающие. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по телефону: +79615270933.

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