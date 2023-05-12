В Анапе 13 мая перекроют движение на Пионерском проспекте
Общество
12.05.2023 14:41
Движение транспорта на главной магистрали города-курорта в субботу ограничат в связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar Anapa 2023.
Пионерский проспект 13 мая перекроют:
- с 6:00 до 12:00 — на участке между лагерем «Жемчужина России» и мостом через реку Анапка;
- с 6:00 до 14:30 — на участке между лагерем «Жемчужина России» и Межсанаторным проездом;
- с 6:00 до 17:30 — на участке между лагерем «Жемчужина России» и улицей Железнодорожной.
Жителей и гостей курорта попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов через Пионерский проспект, выбирая объездные пути, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.
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