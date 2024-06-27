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В аэропорту Сочи временно увеличили время досмотра пассажиров из-за неполадки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-vremenno-uvelichili-vremya-dosmotra-passazhirov-iz-za-nepoladki
В аэропорту Сочи временно увеличили время досмотра пассажиров из-за неполадки
Фото Международного аэропорта Сочи

В сочинской аэрогавани 27 июня пришлось увеличить время прохождения предполетного досмотра пассажиров из-за временных технических неисправностей.

В связи с этим в этот день пассажиров попросили прибывать в аэропорт не менее чем за три-четыре часа до вылета самолета, а также сохранять спокойствие и следовать указаниям персонала.

«Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и делаем все возможное для скорейшего устранения технических неисправностей», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.

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