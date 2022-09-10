В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей

Скрин видео паблика "ЧП Сочи"

Вечером 9 сентября выезд из воздушной гавани курорта оказался заблокирован. Автомобили встали в пробку перед шлагбаумом. Ситуацию прокомментировали представители аэропорта Сочи.

«Сочинские таксисты парализовали выезд из аэропорта. Это уже третий случай создания массовой пробки на выездах. Причина банальна — отказ платить за время пребывания», — говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи.

По словам представителей воздушной гавани, таксисты стали применять тактику блокировки выездов, чтобы не платить за парковку. Они специально ставят машины у шлагбаума и вынуждают аэропорт выпускать их бесплатно.

Вечером 9 сентября эта ситуация снова повторилась. Несколько таксистов умышленно заблокировали выезды, чтобы не оплачивать парковку.

«Фактически таксисты блокируют деятельность крупнейшего аэропорта юга, нанося ущерб репутации города-курорта, срывая планы туристов в бархатный сезон, а также нанося экономический ущерб одному из крупнейших транспортных объектов Сочи», — добавили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

При каждом таком случае представители аэропорта вынуждены обращаться в полицию. Для злостных нарушителей рассмотрят варианты по ограничению заезда на парковку.

Всего в аэропорту Сочи предусмотрено 10 выездов, в том числе 2 в сторону Красной Поляны. Период бесплатного пребывания на парковке — 15 минут.

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