В аэропорту Сочи опровергли информацию об ошибке диктора во время объявления посадки

Ранее в соцсетях появилась информация, что в объявлении диктор перепутал Самару и Саратов, из-за чего часть пассажиров не смогла улететь.

Он оповестил пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока пассажиры ждали, диктор объявил посадку на рейс в Самару, который запланирован после Саратова. После нескольких оповещений диктор объявил, что посадка в самолет на Саратов завершена. Пассажиры подошли к гейту, но его уже закрыли, поэтому некоторые остались в Сочи.

Однако в аэропорту заявили, что информация не соответствует действительности — объявления в аэропорту делает не человек, а автоматический информатор. Причем по тексту, который внесен в программное обеспечение.

«Согласно поднятым логам из программы, все объявления давались корректно. Призываем всех пассажиров быть внимательными, следить за онлайн-табло, на котором отображается информация, а также ко времени начала посадки указанном в ваших посадочных талонах приходить к выходу на посадку, во избежание подобных ситуаций», — рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

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