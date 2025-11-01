В аэропорту Краснодара утром 1 ноября на вылет и прилет задерживаются 4 рейса

По данным онлайн-табло аэропорта краевой столицы, утром в субботу на вылет задерживаются три рейса и еще один — на прилет.

Накануне вечером в воздушной гавани вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с беспилотной опасностью. Ограничения были сняты в 0:17, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он напомнил, что аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 9:00.

По состоянию на 7:15 на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Красноярск и Москву. На прилет задерживается борт из Красноярска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу в 18:41. Ограничения в аэропорту Краснодара ввели около 19:00.

