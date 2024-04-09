В Адыгею растет детский турпоток

Цифровая экосистема МТС проанализировала зимний и летний отдых в Адыгее за последние два года с помощью платформы Геоэффект. В целом объем приезжающих в горный кластер республики с туристическими целями вырос с января 2022 года по январь 2024-го в полтора раза. При этом самый большой прирост обеспечили дети в возрасте до 17 лет. Их количество за последние два года увеличилось более, чем в шесть раз.

Обычно в зимние и летние месяцы в Адыгею приезжает примерно одинаковое количество туристов. Но в последний год динамика изменилась, и летом в республику стало приезжать в три раза больше отдыхающих, чем в предыдущие периоды. Очевидно это объясняется ростом интереса к пешему туризму, который становится максимально доступным для большинства именно в теплое время года.

Самые посещаемые локации зимой – это поселок Каменномостский, где сосредоточено большое количество баз отдыха и гостиниц, а также Тульский с известными на весь Юг горячими источниками. В летнее время – станица Даховская, откуда стартуют для посещения водопадов, дольменов и несложных походов. Плато Лаго-Наки летом посещает в два раз больше туристов, чем зимой.

Безусловным лидером по количеству туристов в горную Адыгею бессменно выступает Ростовская область. Отдыхающих из этого региона в три раза больше, чем из любого другого за пределами Кубани. Также в тройку путешественников из года в год стабильно входят Ставрополье и Москва. Самую высокую динамику прироста турпотока в Адыгею продемонстрировали туристы из Дагестана: за последний год их количество выросло в четыре раза. Жители Кубани составляют наибольшую часть отдыхающих в горах Адыгеи, но чаще всего они приезжают сюда одним-двумя днями.

В 2023 году в Адыгею с туристическими целями стало приезжать больше мужчин, чем женщин, хотя их количество отличается незначительно. Самая многочисленная группа – путешественники в возрасте от 35 до 44 лет, без семей. На втором месте – дети и подростки в возрасте до 17 лет. Чаще всего путешественники селятся в палатках и кемпингах, вне отелей. При этом такая тенденция набирает популярность: за прошлый год подобный вид отдыха и размещения выбрали в два раза больше туристов, чем годом ранее.