В Адыгее завели дело на мужчину, протащившего полицейского на капоте автомобиля
Жителя станицы Ханской обвинили в применении насилия в отношении законного представителя власти.
По версии следствия, в полночь 4 ноября мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2113 по Майкопу и на улице Герцена попытался скрыться от полицейских. Он начал движение, несмотря на то, что в этот момент перед ним стоял сотрудник МВД. Полицейский оказался на капоте едущей машины. Водитель сделал резкий поворот и затомозил, чтобы сбросить правоохранителя с капота.
В результате происшествия полицейский не получил телесных повреждений.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгее.
Читайте также: водитель без прав сбил насмерть 56-летнего пешехода на ночной трассе в Краснодарском крае.
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Мать кубанского срочника, погибшего на полигоне, отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей
- Жители КМР остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Краснодаре
- Апшеронский депутат-матершинник извинился за несдержанность при общении с местными жителями
- Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
- Неадекватный мужчина с ножом и электрошокером залез на козырек многоэтажки в Сочи