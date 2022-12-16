В Адыгее завели дело на мужчину, протащившего полицейского на капоте автомобиля

Жителя станицы Ханской обвинили в применении насилия в отношении законного представителя власти.

По версии следствия, в полночь 4 ноября мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2113 по Майкопу и на улице Герцена попытался скрыться от полицейских. Он начал движение, несмотря на то, что в этот момент перед ним стоял сотрудник МВД. Полицейский оказался на капоте едущей машины. Водитель сделал резкий поворот и затомозил, чтобы сбросить правоохранителя с капота.

В результате происшествия полицейский не получил телесных повреждений.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование этого уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгее.

Читайте также: водитель без прав сбил насмерть 56-летнего пешехода на ночной трассе в Краснодарском крае.