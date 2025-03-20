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В Адыгее задержали 23-летнего вандала, разбившего 25 надгробий на кладбище

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-zaderzhali-23-letnego-vandala-razbivshego-25-nadgrobij-na-kladbishhe
В Адыгее задержали 23-летнего вандала, разбившего 25 надгробий на кладбище
Фото t.me/mvd01ra

Преступление произошло ночью 11 марта в станице Ханской под Майкопом.

По предварительным данным, неизвестные повредили 25 памятников и надгробий на кладбище. В полиции возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Личность злоумышленника установили. Им оказался 23-летний житель станицы Ханской. Подозреваемого задержали, в отделе полиции он признался в преступлении и объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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