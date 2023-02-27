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В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-vo-vremya-vzryva-gazovogo-ballona-v-chastnom-dome-postradala-pensionerka
В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
Фото t.me/mchs0101

Инцидент произошел 27 февраля в 8:33 в поселке Новом в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По данным МЧС, из-за взрыва газового баллона произошло обрушение и возгорание в гараже на территории частного дома. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. В 9:53 пожар полностью ликвидировали. В результате пострадала 73-летняя женщина, погибших нет.

На месте работали семь спасателей и две единицы техники, а также сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и газовой службы. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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