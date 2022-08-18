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В Адыгее пьяный мужчина выстрелил из ружья в соседа во время застолья

Происшествия
18.08.2022 19:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-pyanyj-muzhchina-vystrelil-iz-ruzhya-v-soseda-vo-vremya-zastolya
В Адыгее пьяный мужчина выстрелил из ружья в соседа во время застолья
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел во дворе частного дома в Майкопе вечером 17 августа. Мужчину, выстрелившего из ружья в соседа, уже задержали и доставили в следственный отдел.

По версии следствия, 64-летний мужчина во дворе дома пил алкогольные напитки с тремя соседями. Во время застолья он поссорился с 37-летним мужчиной. Пенсионер сходил домой за ружьем, а потом вернулся и дважды выстрелил в обидчика.

В результате стрельбы мужчина получил ранения груди и левой руки. Стрелок подумал, что его сосед умер и поспешил скрыться. Однако мужчине удалось спасти жизнь, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Возбудили уголовное дело. Жителя Майкопа подозревают в покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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