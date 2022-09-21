В Адыгее пройдет финал Кубка России по стендовой стрельбе

Видео канала «Кубань 24»

Его примет стрелково-стендовый комплекс «Дубрава». Изначально турнир должен был пройти в Татарстане. В итоге все сильнейшие стрелки страны 23 сентября приедут на юг.

На Кубке России Краснодарский край представят три стрелка. В упражнении «Трап» выступит Владислав Казадаев, а в «Ските» — Евгений Конев и заслуженный мастер спорта Александр Землин.

«В начале сезона мы планировали ездить по этапам Кубка мира, то есть лицензионным стартам, и готовиться вплоть до Олимпиады. А тут в связи с общеизвестными событиями нас как бы обрубили. Это, конечно, как крылья за спиной обрезало, и психологически было немного тяжело», — сказал заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Александр Землин.

У Землина в сезоне было четыре старта. Взять медали получилось лишь на одном, зато самом важном. Кубанец завоевал два золота на Спартакиаде сильнейших: одно личное, второе в паре с Елизаветой Бояршиновой. Домашний финал Кубка страны — возможность поставить красивую точку в неоднозначном сезоне. Турнир в «Дубраве» завершится 28 сентября.

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