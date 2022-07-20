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В Адыгее приезжие палкой забили до смерти экс-работодателей ради ценностей на 4 млн рублей

Происшествия
20.07.2022 17:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-priezzhie-palkoj-zabili-do-smerti-eks-rabotodatelej-radi-tsennostej-na-4-mln-rublej
В Адыгее приезжие палкой забили до смерти экс-работодателей ради ценностей на 4 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственный отдел по Майкопу завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жителей ближнего зарубежья. Мужчины в зависимости от роли каждого обвиняются в разбойном нападении и убийстве двух иностранных граждан.

Установлено, что трое из четырех обвиняемых ранее работали у потерпевших в поселке Подгорном около Майкопа. Они были разнорабочими на полях.

По версии следствия, преступление мужчины спланировали заранее. Злоумышленники надели на лицо футболки и медицинские маски, взяли с собой автомобильный трос, нож и деревянную палку.

Приехав в Подгорный, экс-работники взломали замок и проникли в дом будущих жертв. Угрожая ножом, они связали мужчине и женщине руки, затем били их в грудь и живот. Вскоре пострадавшие потеряли сознание, а затем скончались. После этого злоумышленники украли деньги и ценные вещи жертв на сумму 3 млн 927 тыс. рублей.

Личность преступников удалось оперативно установить. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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