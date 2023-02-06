В Адыгее маршрутка сбила насмерть 57-летнюю женщину, которая шла по переходу на зеленый свет
Происшествия
06.02.2023 21:01
Авария произошла 6 февраля около 15:10 на пересечении улиц Пролетарской и Жуковского в Майкопе.
По предварительным данным, 47-летний местный житель ехал за рулем пассажирской «Газели» и сбил 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась. В момент аварии микроавтобус ехал по маршруту. В салоне находилось 8 пассажиров, среди них никто не пострадал. По факту ДТП в полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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