В Адыгее маршрутка сбила насмерть 57-летнюю женщину, которая шла по переходу на зеленый свет

Авария произошла 6 февраля около 15:10 на пересечении улиц Пролетарской и Жуковского в Майкопе.

По предварительным данным, 47-летний местный житель ехал за рулем пассажирской «Газели» и сбил 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась. В момент аварии микроавтобус ехал по маршруту. В салоне находилось 8 пассажиров, среди них никто не пострадал. По факту ДТП в полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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