В Адыгее кондитеры выпустили «дубайский» шоколад с местным сыром и орехами

Местная кофейня анонсировала появление сладости с необычным ингредиентом.

Адыгейский кондитерский дом представил свою версию популярного дубайского шоколада, выпустив необычную сладость с адыгейским сыром и грецким орехом.

Новинка уже привлекла множество желающих попробовать нестандартное лакомство. В соцсетях под анонсом продукта покупатели интересуются возможностью доставки, а кондитеры отметили высокий спрос на продукцию.

Классический дубайский шоколад популярен по всему миру. Это хрустящая плитка с большим количеством начинки внутри, в которую обычно входит паста из перемолотых фисташек с кусочками целых орехов, восточное тесто катаифи в виде хрустящих нитей, а также приправы и специи.

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