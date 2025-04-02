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В Адыгее кондитеры выпустили «дубайский» шоколад с местным сыром и орехами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-konditery-vypustili-dubajskij-shokolad-s-mestnym-syrom-i-orehami
В Адыгее кондитеры выпустили «дубайский» шоколад с местным сыром и орехами
Видео канала «Кубань 24»

Местная кофейня анонсировала появление сладости с необычным ингредиентом.

Адыгейский кондитерский дом представил свою версию популярного дубайского шоколада, выпустив необычную сладость с адыгейским сыром и грецким орехом.

Новинка уже привлекла множество желающих попробовать нестандартное лакомство. В соцсетях под анонсом продукта покупатели интересуются возможностью доставки, а кондитеры отметили высокий спрос на продукцию.

Классический дубайский шоколад популярен по всему миру. Это хрустящая плитка с большим количеством начинки внутри, в которую обычно входит паста из перемолотых фисташек с кусочками целых орехов, восточное тесто катаифи в виде хрустящих нитей, а также приправы и специи.

Читайте также: в полиции Кубани рассказали о новом способе мошенничества с дубайским шоколадом. Мошенники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов и распространяют через них вредоносное ПО или выманивают персональные данные.

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