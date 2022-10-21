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В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего соседа из ружья

Происшествия
21.10.2022 19:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-budut-sudit-muzhchinu-zastrelivshego-soseda-iz-ruzhya
В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего соседа из ружья
В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего соседа из ружья

Следователи Майкопа завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, вечером 17 августа мужчина пил алкогольные напитки во дворе своего частного дома в Майкопе с тремя соседями. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников. Он сходил в дом, взял свое ружье и дважды выстрелил в соседа.

Пострадавший получил огнестрельные ранения головы, живота, шеи, левой руки и грудной клетки и скончался от полученных травм. Стрелявший мужчина скрылся, но его вскоре задержали.

Он признал свою вину и рассказал следователям обстоятельства преступления. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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