В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего соседа из ружья
Происшествия
21.10.2022 19:32
Следователи Майкопа завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, вечером 17 августа мужчина пил алкогольные напитки во дворе своего частного дома в Майкопе с тремя соседями. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников. Он сходил в дом, взял свое ружье и дважды выстрелил в соседа.
Пострадавший получил огнестрельные ранения головы, живота, шеи, левой руки и грудной клетки и скончался от полученных травм. Стрелявший мужчина скрылся, но его вскоре задержали.
Он признал свою вину и рассказал следователям обстоятельства преступления. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.
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