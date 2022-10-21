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В Адыгее 23 участника банды из Сочи пойдут под суд за сбыт рецептурных лекарств и отмывание 11,4 млн рублей

Происшествия
21.10.2022 17:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-23-uchastnika-bandy-iz-sochi-pojdut-pod-sud-za-sbyt-retsepturnyh-lekarstv-i-otmyvanie-11-4-mln-rublej
В Адыгее 23 участника банды из Сочи пойдут под суд за сбыт рецептурных лекарств и отмывание 11,4 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Адыгее в суд направили уголовное дело в отношении 23 жителей Сочи. Члены преступной группы занимались сбытом рецептурных сильнодействующих препаратов через аптечную сеть.

Кроме того, подозреваемые легализовали свыше 11,4 млн рублей, полученных преступных путем.

По данным следствия, в июле 2020 года житель Краснодарского края создал преступное сообщество для незаконного сбыта сильнодействующих веществ. Члены банды покупали, перевозили, хранили и продавали без рецепта сильнодействующие лекарства через аптеки в Краснодарском крае и в Адыгее. Задержать подозреваемых удалось в марте 2021 года.

На злоумышленников завели уголовные дела за незаконный сбыт сильнодействующих лекарств и легализацию преступных доходов в крупном размере. В настоящее время расследование завершили, дело передали в Майкопский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщины в Майкопе незаконно продавали в аптеках сильнодействующие вещества «Лирику», таблетки с трамадолом и тропикамид. Они составляли отчеты с указанием полученного дохода.

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