В Адыгее 23 участника банды из Сочи пойдут под суд за сбыт рецептурных лекарств и отмывание 11,4 млн рублей
В Адыгее в суд направили уголовное дело в отношении 23 жителей Сочи. Члены преступной группы занимались сбытом рецептурных сильнодействующих препаратов через аптечную сеть.
Кроме того, подозреваемые легализовали свыше 11,4 млн рублей, полученных преступных путем.
По данным следствия, в июле 2020 года житель Краснодарского края создал преступное сообщество для незаконного сбыта сильнодействующих веществ. Члены банды покупали, перевозили, хранили и продавали без рецепта сильнодействующие лекарства через аптеки в Краснодарском крае и в Адыгее. Задержать подозреваемых удалось в марте 2021 года.
На злоумышленников завели уголовные дела за незаконный сбыт сильнодействующих лекарств и легализацию преступных доходов в крупном размере. В настоящее время расследование завершили, дело передали в Майкопский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщины в Майкопе незаконно продавали в аптеках сильнодействующие вещества «Лирику», таблетки с трамадолом и тропикамид. Они составляли отчеты с указанием полученного дохода.
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