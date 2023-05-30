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В администрации Туапсинского района предупредили об антитеррористических учениях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-administratsii-tuapsinskogo-rajona-predupredili-ob-antiterroristicheskih-ucheniyah
В администрации Туапсинского района предупредили об антитеррористических учениях
Фото пресс-службы Южного военного округа

Плановые антитеррористические учения проходят 30 мая на территории пансионата «Гизель-Дере».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. Жителей и туристов района просят сохранять спокойствие.

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