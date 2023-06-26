В администрации Сириуса опровергли информацию о сносе храма Нерукотворного образа Христа Спасителя

В социальных сетях появилась информация о том, что власти федеральной территории планируют снести храм.

Однако в администрации ФТ «Сириус» сведения опровергли — спорная ситуация касается не самого храма, а построек рядом с ним, которые к самому зданию не относятся.

«Спорные здания построены как религиозные сооружения: они имеют купола, кресты и иконы на фасаде. Внешний вид зданий намеренно вызывает ложные представления об их назначении. Данные постройки были возведены на земельном участке с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации пресс-служба ФТ «Сириус».

Там отметили, что разрешения на строительство построек не выдавали, за ними не осуществлялся государственный строительный надзор. Дальнейшая их эксплуатация может угрожать жизни и здоровью граждан.

«Люди, эксплуатирующие здания, намеренно используют чувства верующих и позиционируют постройки как единый храмовый комплекс. По словам руководителя фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи», строения используются как приют. Однако по результатам проверки, проведенной управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю, фонд уклоняется от уставной цели и неоднократно нарушал законодательство при расходовании средств. Адлерский районный суд 24 апреля вынес решение о ликвидации фонда», — добавили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что сам храм находится в собственности государства и исков к нему не предъявлялось.

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