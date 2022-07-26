В Адлерском районе Сочи подмыло край моста через реку Старики
Происшествия
26.07.2022 08:37
В сеть выложили кадры поврежденного моста. Обвал произошел в районе Горный Сад в Кудепсте.
По словам очевидцев, дорогу подмыло, и когда по ней ехал грузовик, произошло обрушение края. Сам автомобиль также не удержался и наполовину скатился с дороги.
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