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В Адлерском районе Сочи подмыло край моста через реку Старики

Происшествия
26.07.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adlerskom-rajone-sochi-podmylo-kraj-mosta-cherez-reku-stariki
Видео канала «Кубань 24»

В сеть выложили кадры поврежденного моста. Обвал произошел в районе Горный Сад в Кудепсте.

По словам очевидцев, дорогу подмыло, и когда по ней ехал грузовик, произошло обрушение края. Сам автомобиль также не удержался и наполовину скатился с дороги.

Читайте также: в Северском районе рухнувший в апреле мост восстановит подрядчик из Новороссийска.

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