В Абинском районе водитель накопил более 50 штрафов на 66 тыс. рублей

Наряд ДПС Абинского района 3 июня выявил с помощью спецсредств и остановили мужчину, у которого набралось 52 неоплаченных административных штрафа за нарушения ПДД.

Сотрудники службы судебных приставов составили акт ареста транспортного средства нарушителя. Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина оплатил все задолженности по штрафам. Их общая сумма составила 66 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД, а в случае вынесения административного наказания в виде штрафа — оплачивать его незамедлительно. Если сделать это в течение 20 дней со дня вынесения постановления, то предоставляется скидка до 50 % на уплату штрафа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Абинского района в Telegram.

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