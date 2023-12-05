В Абинском районе инспекторы задержали ребенка за рулем машины

Подростка за рулем машины заметили сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда по пресечению грубых нарушений ПДД.

От управления автомобилем несовершеннолетнего отстранили, на место вызвали его отца. На подростка составили протокол об управлении транспортным средством без прав. Ему грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Копии материалов направили в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с подростком и его законными представителями, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Абинского района.

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