В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках или обнаженном виде

Двадцатикратное увеличение штрафа за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде вступило в силу в Абхазии с 1 августа.

Согласно вступившим в силу изменениями в КоАП, появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте и других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальниках или в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда или 6 тыс. рублей.

Под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе. На набережных будут дежурить пешие патрули, которые будут выявлять нарушителей и составлять административные протоколы, сообщает ТАСС.

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