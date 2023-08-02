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В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках или обнаженном виде

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abhazii-v-20-raz-uvelichili-shtraf-za-poyavlenie-na-ulitse-v-kupalnikah-ili-obnazhennom-vide
В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках или обнаженном виде
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Двадцатикратное увеличение штрафа за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде вступило в силу в Абхазии с 1 августа.

Согласно вступившим в силу изменениями в КоАП, появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте и других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальниках или в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда или 6 тыс. рублей.

Под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе. На набережных будут дежурить пешие патрули, которые будут выявлять нарушителей и составлять административные протоколы, сообщает ТАСС.

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