В 2024 году Сочи планирует принять 8 млн туристов

Сочи в начале сентября принял 6-миллионного туриста. Почетным гостем стала жительница Москвы. Она приехала на отдых в Лазаревский район вместе с супругом. Как встретили отдыхающих и где отдохнуть в городе-курорте, узнала корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Семья Тюлиных живет в Москве и проезжает больше 1,5 тыс. км ради отдыха в своем любимом городе Сочи. Они с самого детства отдыхают здесь, но 6-миллионным туристом Снежана стала впервые. Ей с супругом Владимиром в честь этого вручили памятные подарки.

«Самим не верится до сих пор, так не бывает. Мы так и не поверили бы, если бы вы не приехали. Подумали бы, что это большой розыгрыш», — говорят туристы Снежана и Владимир Тюлины.

Бархатный сезон в самом разгаре, но семья уже строит планы на зимний отдых — его они хотят провести на Красной Поляне.

В Сочи можно побывать на горнолыжных курортах, покататься на аттракционах, увидеть такие достопримечательности города, как морской вокзал, «Дендрарий», Национальный парк и многое другое.

«С момента проведения Олимпийских игр с каждым годом идет развитие города. Прибрежный и горный кластеры — мы наблюдаем, что во всех районах Сочи идет их активное развитие», — отмечает директор департамента курортов, туризма, потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

Поток туристов растет: в этом году только в горной части он увеличился на 10%. В 2024-м курорт готовится побить рекорд и встретить около 8 млн отдыхающих. Подсчет туристов ведется в ежедневно: анализируется информация гостиниц и отелей, учитывается статистика посещений объектов туристического показа и горнолыжных курортов.

«Конечно, нам важен каждый, кто сюда приезжает. Мы стремимся для всех создать хорошие условия и сервис», — делится заместитель главы Сочи Евгений Горобец.

Условия для туристов тоже постоянно совершенствуются, уже благоустроено 170 пляжей и столько же крупных гостиничных комплексов и баз отдыха. Для посещения открыто больше 160 рекреационных объектов.