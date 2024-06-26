В 2024 году поступления в бюджет РФ от «налога на богатых» выросли в 1,5 раза

Речь идет о тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год и платит НДФЛ в 15%. За январь–май они пополнили федеральный бюджет на 57 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как объяснили в Федеральной налоговой службе, эта тенденция возникла из-за увеличения объема выплат дивидендов и премиальных.

Также, по мнению экспертов, увеличение поступлений в бюджет вызвали высокие темпы роста доходов россиян на фоне «горячего» рынка труда. Согласно статистике, за первый квартал 2024 года реальные зарплаты в стране выросли на 11%.

Еще одним фактором стало то, что все меньше людей пытаются скрыть свои доходы и уйти от выплат налогов.

По прогнозу властей, за 2024 год в бюджет РФ должно поступить 176 млрд рублей от «налога на богатых». Ожидается, что этот план может быть перевыполнен, учитывая нынешнюю динамику выплат, пишут «Известия».

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