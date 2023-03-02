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В 2023 году построят два новых объекта водоотведения в Ейском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-postroyat-dva-novyh-obekta-vodootvedeniya-v-ejskom-rajone
В 2023 году построят два новых объекта водоотведения в Ейском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новые сети водоотведения планируют проложить в Ейске и в поселке Краснофлотском.

В Ейске для домов рядом с берегом Таганрогского залива построят напорный канализационный коллектор протяженностью свыше 1,5 км. Сообщается, что при строительстве будет учитываться сохранение природного ландшафта и влияние работ на окружающую среду.

«После завершения работ к существующей системе централизованного водоотведения подключат 1 тыс. 70 жилых домов. Более 3 тыс. 200 жителей города-курорта улучшат бытовые условия и качество жизни. Завершить строительство планируем в сентябре 2023 года», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

В поселке Краснофлотском в текущем году построят более 2 км сетей водоотведения. К ним подключат шесть многоквартирных домов для детей-сирот и жителей поселка. В настоящее время определяют подрядчиков. Работы проведут по краевой программе «Развитие ЖКХ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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