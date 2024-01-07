В 2023 году на 15 инициативных проектов в Краснодаре направили 46 млрд рублей

За прошедший год в разных районах Краснодара построили новые детские площадки и скверы, благоустроили внутриквартальные проезды.

Всего на благоустройство территорий в рамках инициативного бюджетирования направлено порядка 46 млн рублей.

На пересечении улиц Майкопской и Воронежской благоустроили сквер «Петровский». В сквере установили новые лавочки, урны, уложили плитку на пешеходных дорожках и обрезали деревья. В рамках второго инициативного проекта установили детскую площадку.

Также обновили детские площадки на улице Лузана, 8, на проспекте Чекистов, на улице Темрюкской, 76 и на улице Степной в поселке Индустриальном.

Продолжается реставрация ротонды «Казачья горка» в парке «Городской Сад». В Чистяковской Роще обновили 140 м. асфальта на Конной аллее. Также в парке заменили скамейки.

Завершили благоустройство территории ДШИ № 4 им. В. А. Кеворкова, отремонтировали внутриквартальный проезд на улице имени 70-летия Октября, 8.

Уличные фонари установили в Центральном округе на участке от улицы Ломоносова до улицы Путевой, а также в поселен Пригородном.

В поселке Березовый на месте бывшего пустыря создали новый сквер. Его назвали «Прекрасный».

Помимо этого обновили территорию сквера «Прохладный» в станице Старокорсунской. По инициативному проекту там установили спортивное и игровое оборудование, скамейки и урны, а также построили тротуары. Официальное открытие планируется в начале 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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