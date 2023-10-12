В 2023 году компенсацию за догазификацию получили около 4 тыс. человек на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в веденная в прошлом году мера поддержки доказала свою востребованность.

«Если в прошлом году ею воспользовались около 600 человек, с начала 2023 года – уже почти 4 тысячи жителей региона. Из краевого бюджета на это направили 400 миллионов рублей», — подчеркнул губернатор.

С 2022 года по октябрь 2023 года компенсацию получили 4 тыс. 510 человек. Сейчас ее размер составляет 105,5 тыс. рублей. Так, компенсируются расходы на подключение газа в пределах участка, на строительство или ремонт внутреннего газопровода, на проектирование сети, а также на поставку, закупку и установку оборудования и прибора учета.

Компенсации предусмотрены для 18 категорий граждан. Среди них также инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, участники Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи. Кроме того, это мобилизованные, контрактники и добровольцы СВО, а также члены их семей.

Чтобы получить компенсацию следует обратиться в местное управление социальной защиты. Для консультации в будние дни с 09:00 до 18:00 работает телефон горячей линии 8(800) 55-000-55, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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