В 2022 году в Краснодарском крае обустроили освещение на 21,8 км региональных дорог

Работы по созданию освещения на автомобильных дорогах Краснодарского края выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Общая протяженность освещенных по нацпроекту дорог составила 21,8 км. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры в регионе — в числе приоритетных задач», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он уточнил, что в прошлом году линии освещения установили на дорогах в Красноармейском, Новокубанском, Брюховецком, Крымском, Ейском, Динском и Отрадненском районах.

В этом году освещение планируют оборудовать на дорогах в Абинском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, продолжат установку осветительного оборудования на дорогах Новороссийска и Динского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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