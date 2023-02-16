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В 2022 году в Краснодарском крае обустроили освещение на 21,8 км региональных дорог

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-v-krasnodarskom-krae-obustroili-osveshhenie-na-21-8-km-regionalnyh-dorog
В 2022 году в Краснодарском крае обустроили освещение на 21,8 км региональных дорог
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы по созданию освещения на автомобильных дорогах Краснодарского края выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Общая протяженность освещенных по нацпроекту дорог составила 21,8 км. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры в регионе — в числе приоритетных задач», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он уточнил, что в прошлом году линии освещения установили на дорогах в Красноармейском, Новокубанском, Брюховецком, Крымском, Ейском, Динском и Отрадненском районах.

В этом году освещение планируют оборудовать на дорогах в Абинском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, продолжат установку осветительного оборудования на дорогах Новороссийска и Динского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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