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В 2022 году капитально отремонтировали 673 многоэтажки в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-kapitalno-otremontirovali-673-mnogoetazhki-v-krasnodarskom-krae
В 2022 году капитально отремонтировали 673 многоэтажки в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

План капитального ремонта на 2022 год на Кубани выполнили в полном объеме. Условия проживания улучшили более 70 тыс. человек.

Всего в текущем году капитальный ремонт выполнили в 673 многоквартирных домах. Об этом 28 декабря сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

«Все запланированные на текущий год работы по капитальному ремонту завершили в полном объеме во всех муниципалитетах края. Параллельно провели конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на 2023 год. Почти в половине районов уже приступили к строительно-монтажным работам следующего года. Работа на опережение дает возможность системно и в установленные сроки реализовывать важную для жителей региона программу», — сказал Прошунин.

По итогам года отремонтировали крыши 439 многоквартирных домов, свыше 120 фасадов и выполнили капремонт 514 внутридомовых инженерных систем Кроме того, привели в порядок подвалы и фундаменты.

В многоэтажках Анапы, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Сочи и Туапсинского района заменили лифтовое оборудование, отработавшее эксплуатационный срок. Всего в этом году заменили 159 лифтов в 50 домах.

На 2023 год запланировали капремонт 1 тыс. 28 многоквартирных домов. Планируется порядка 1 тыс. 750 видов работ. Более чем на 60 объектах капремонт завершили, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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