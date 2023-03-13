В 2022 году число полетов в России сократилось на 13%

Об этом говорится в докладе главы Росавиации Александра Нерадько к заседанию коллегии ведомства.

По данным Росавиации, всего в прошлом году в воздушном пространстве РФ диспетчеры обслужили 1,4 млн полетов. Это на 13% меньше, чем в 2021 году. Снижение числа полетов связано с приостановкой работы 11 аэропортов на юге и в центральной части России и закрытием авиасообщения с рядом стран Запада.

При этом число транзитных полетов над РФ в прошлом году сократилось на 59%. Их совершили почти 80 тыс. раз, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: в Росавиации ожидают, что субсидии для закрытых аэропортов сохранятся на уровне 2022 года. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Он отметил, что при расчете компенсаций для закрытых аэропортов специалисты отталкиваются от показателей за 2021 год.