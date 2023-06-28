В 1,5 раза выросли за год доходы от курортного сбора в Краснодарском крае

На 1 июня 2023 года объем доходов составил 211 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в предыдущем году — почти 141 млн рублей.

Краевое министерство курортов сообщило, что темп роста поступлений составил около 50%. Кроме того, в ведомстве отметили, что прогноз доходов от уплаты сбора в 2023 году утвердили в размере 605 млн рублей, сообщает РБК.

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