Увеличить штрафы за дебош на борту самолета предложили в Госдуме РФ

Соответствующий проект федерального закона депутаты направили на отзыв в правительство.

По мнению авторов инициативы, сейчас штрафы за противоправные действия пассажиров на борту самолета достаточно маленькие и не способны предотвратить нарушения. При этом из-за хулиганских действий дебоширов авиакомпании могут понести значительные расходы, связанные с задержкой рейса или незапланированной посадкой самолета.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, усиление административной ответственности, а именно повышение штрафов позволит защитить граждан от противоправных действий других пассажиров-нарушителей.

«Есть случаи, когда идут в туалет и курят, считая, что это все останется незамеченным. А потом в накуренную кабинку заходят другие пассажиры, вынужденные вдыхать эту отраву, что особенно вредно для детского организма. Плюс курение — это все равно небезопасно, потому что в любой момент обшивка может загореться, что может привести к пожару на борту. С просьбой об ужесточении ответственности для нарушителей ко мне обратились как к инициатору и разработчику закона о черных списках пассажиров-авиадебоширов», — сообщил депутат.

Так, согласно новому законопроекту, административный штраф за курение табака и потребления никотинсодержащей продукции на борту самолета составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, за мелкое хулиганство на борту воздушного судна — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Помимо штрафов, нарушителям грозит попадание в черные списки. То есть перевозчики смогут не продавать билеты на свои рейсы тем, кто создавал угрозу безопасности на борту, сообщает RT.

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