Утонула машина: что делать и будет ли возмещен ущерб?

Видео канала «Кубань 24»

После погружения в воду даже абсолютно новый автомобиль становится комплектом запчастей. Что же делать, если машина утонула и будет ли кто-то возмещать ущерб?

Сначала нужно вызвать полицию и тех, кто отвечает за подтопленную территорию — это или владельцы паркинга или местные коммунальщики.

Оформите факт затопления машины, а также акт с перечнем видимых повреждений.

Сфотографируйте утонувший автомобиль и окружающую обстановку. Возьмите в гидрометцентре или МЧС справку о погоде и уровне осадков в день происшествия.

Оцените ущерб в страховой компании или через независимую экспертизу. Полис ОСАГО от последствий стихии автомобиль не защитит, а вот КАСКО компенсировать потери иногда может. Добиться выплаты удастся лишь в том случае, если в вашем договоре есть пункт об ущербе от стихийных бедствий.

Но есть нюансы: если автомобилист мог предотвратить порчу имущества, например, получил СМС от спасателей о штормовом предупреждении, но все равно сел за руль, тогда шансы на возмещение минимальны.

Также можно составить досудебную претензию с требованием оплатить ущерб в адрес организации, которая обслуживает системы водоотвода и канализации. При отказе — обращаться в суд.

Высокие шансы решить дело в свою пользу, если автомобиль утонул на платной парковке. Уйти от выплат владельцам паркинга не получится. Правда, при условии, что вы не пытались уехать с места происшествия или не вывезли автомобиль эвакуатором, а сразу начали фиксировать происходящее и оформлять документы.