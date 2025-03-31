Ущерб природе Краснодарского края за 2024 год вырос вдвое — до 2,9 млрд рублей

Сумма исков о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде Краснодарского края, достигла 2,9 млрд рублей в прошлом году, сообщили в региональной прокуратуре.

По сравнению с 2023 годом, когда ущерб природе края оценивался в 1,4 млрд рублей, этот показатель вырос вдвое. Всего прокуроры выявили более 13 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Так, среди всех исков 4,9 тыс. касались отходов производства и потребления, 954 — охраны земли и почв, более 1,4 тыс. — охраны вод и атмосферного воздуха, а также свыше 1,6 тыс. — о лесопользовании.

По данным уголовной статистики, в 2024 году вступили в силу 10 приговоров суда по преступлениям экологической направленности с назначением штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей, сообщает РБК.

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