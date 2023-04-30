Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

О смерти российского модельера, народного художника РФ Вячеслава Зайцева стало известно вечером 30 апреля. Информацию об этом подтвердили в Российской академии художеств.

Модельер ушел из жизни на 86 году, 2 марта ему исполнилось 85 лет. По данным источника, Зайцев умер после продолжительной болезни., сообщает ТАСС.

Вячеслав Зайцев родился в 1938 году в Иваново. Его коллекции были представлены в США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Югославии и многих других странах. Он создавал образы одежды для артистов эстрады: Муслима Магомаева, Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной Филиппа Киркорова и др. Был ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале.

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